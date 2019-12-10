إيزابيلا أمبروسينى تقود حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى وسفارة البرتغال بالقاهرة حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالية إيزابيلا أمبروسينى ومشاركة كل من عازفتي الفيولينة جنا سامر ورنا عبد الوهاب، السوبرانو ايمان مصطفى والتينور البرتغالى جوزيه دى ايسا، وذلك في الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـريسبيجى، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـباخ إلى جانب مقتطفات غنائية من أشهر الأوبرات الإيطالية لكل من فيردى وبوتشينى.

يشار إلى ان الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة إلى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين. والتينور البرتغالى جوزيه دى ايسا، وذلك في الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـريسبيجى، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـباخ إلى جانب مقتطفات غنائية من أشهر الأوبرات الإيطالية لكل من فيردى وبوتشينى.يشار إلى ان الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة إلى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين.

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