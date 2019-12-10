رامي عادل إمام ينعي أقرب المخرجين لقلب والده

نشر المخرج رامي إمام صورة من فيلم المشبوه للمخرج الراحل سمير سيف، وودعه بكلمات حزينه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق إمام علي الصورة قائلًا: "وداعا الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف.. وداعًا صانع أحب وأقرب أفلام والدي إلي قلبي المشبوه.. رحل الموسوعة.. العبقري المدرسة المتنوع المتميز الفيلسوف الدكتور والأستاذ".



جدير بالذكر أن المخرج سمير سيف وافته المنية مساء أمس الاثنين في إحدي مستشفيات المهندسين، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد شهد عزاء الراحل الذي أقيم بكنيسة السيدة العذارء مريم بأرض الجولف، حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام. الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف.. وداعًا صانع أحب وأقرب أفلام والدي إلي قلبي المشبوه.. رحل الموسوعة.. العبقري المدرسة المتنوع المتميز الفيلسوف الدكتور والأستاذ".جدير بالذكر أن المخرج سمير سيف وافته المنية مساء أمس الاثنين في إحدي مستشفيات المهندسين، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد شهد عزاء الراحل الذي أقيم بكنيسة السيدة العذارء مريم بأرض الجولف، حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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