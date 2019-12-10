3 حفلات للأوبرا في الكريسماس بالقاهرة والإسكندرية



بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجى ومن إخراج هشام الطلى.

وتحتفل فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى وكورال القاهرة الاحتفالى وأوركسترا أوبرا القاهرة بمرور 20 عام على بدء التقليد الذى بات أحد العلامات المميزة لاحتفالات الأوبرا بهذه المناسبة فى الثامنة من مساء الخميس والجمعة 12 ، 13 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 17 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " ، كما

يتم تكريم الفرق المشاركة والتينور صبحى بدير والسوبرانو الفرنسية كارولين دوما خلال الحفل الأول .

ويتضمن البرنامج فيلم وثائقى يليه مجموعة من أشهر الأعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس منها أغنية الأجراس ، الثلج الأبيض ، أغنية كريسماس من ليتوانيا ، كريسماس فون ويليامز ، أيا مؤمنون - ياله من طفل - القديسة مريم - القربان الإلهي - الفراشة المتلألئة - بشرى الملائكة فى الأعالى - يا ليلة مقدسة

عيد الميلاد الثلجي توزيع ناير ناجي ، فلتجلجل الأجراس ، عيد ميلاد مجيد ، عازف الطبل الصغير ، السلام على الأرض ، عندما يولد طفل ، هل تسمع ما أسمع ، هل يعلمون أنه الكريسماس ، إليك المجد ، عندما تؤمن ، لا ظلام بعد الآن ، دعاء الرب ، كل ما اطلبه من الكريسماس هو انت ، للأيام التى مضت ونتمنى لكم عيد ميلاد سعيد توزيع محمد سامى.

ويشارك بالحفل من نجوم الفرقة إيمان مصطفي، مني رفلة، جاكلين رفيق، داليا فاروق، جولي فيظي، أمينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد، إلهامي أمين، رضا الوكيل، وضيوف الفرقة كارولين دوما، صبحي بدير ودينا إسكندر .