كريم عبد العزيز ينتظر عرض البعض لا يذهب للمأذون مرتين في الموسم الشتوي

انتهي الفنان كريم عبد العزيز من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الموسم الشتوي الحالي.

وبدأ المخرج أحمد الجندي عمليات المونتاج والمكساج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ليكون جاهز للعرض خلال الأيام القليلة القادمة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم بطل العمل شخصية "إعلامي" يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، حيث يظهر بدور رجل "شعبي" أصلع ويرتدى زيا كوميديا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم

عبد العزيز ، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، إخراج أحمد الجندي، تأليف أيمن وتار.وكانت آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي تصدر إيرادات الموسم الحالي بقيمة بلغت 103.5 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر.