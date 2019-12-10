محمد عادل إمام ينتظر عرض "لص بغداد" يناير القادم

انتهى الفنان محمد عادل إمام من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، ومن المقرر أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من عمليات مونتاج ومكساج الفيلم منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وقال المخرج أحمد خالد موسى إنه قرر تكثيف ساعات المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "سيصبح العمل جاهزا للعرض خلال شهر يناير 2020".

كان الأبطال قد صوروا الأفيشات الخاصة بالفيلم، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلًا عن أفيش "جماعي" والذي ضم كلا من محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن.

"لص بغداد" إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز، وبطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية. الأيام المقبلة، مضيفا: "سيصبح العمل جاهزا للعرض خلال شهر يناير 2020".كان الأبطال قد صوروا الأفيشات الخاصة بالفيلم، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلًا عن أفيش "جماعي" والذي ضم كلا من محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن."لص بغداد" إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز، وبطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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