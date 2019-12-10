ياسر جلال يبدأ تصوير "الفتوة" الخميس



يبدأ الفنان ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد" الفتوة" يوم الخميس 12 ديسمبر بعد الإنتهاء من البروفات النهائية للعمل استعداداً لبدء التصوير.

ومن المقرر عرض المسلسل في سباق رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه قبل 100 عام في حي الجمالية ويبرز

العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، في عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.والمسلسل بطولة ياسر جلال، ودياب، ورياض الخولى، ومي عمر، ومجدى فكرى، وأحمد خليل عادل الفار، ومهار نصار، وصفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان.وكانت آخر أعمال المنياوي مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في العام الماضي، تأليف هاني سرحان، بطولة فتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقي.