عاصي الحلاني يحتفل برأس السنة في القاهرة

الحلاني سيستقبل السنة الجديدة بإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة.
يقوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بإحياء حفل غنائي في مصر، ليلة "رأس السنة ".
وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الفنان عاصي
وأعرب عاصي الحلاني ، عن سعادته لإحياء الحفل بين أصدقائه وجمهور مصر الرائع، لاستقبال السنة الجديدة، مبديا تفاؤله بأنها ستحمل معها كل خير للأمة العربية مشيرا إلي أنه يستعد لتقديم أكثر من مفاجأة لجمهوره في الحفل.
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