سامح الصريطي : أنتهي من اطمني قريبا وأشارك في مهرجان الكويت المسرحي



توجه الفنان القدير سامح الصريطي، مساء أمس الإثنين، إلي الكويت للمشاركة في فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الكويت المسرحي في الفترة من 9 - 19 ديسمبر الجاري.

وأوضح الصريطي أن المهرجان ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وتتضمن هذه الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات المسرحية.

وعن مسلسله الجديد 'اطمني'، كشف الصريطي عن الانتهاء

من تصوير معظم مشاهده، مشيراً إلي أن المخرج أحمد يسري قرر تكثيف ساعات العمل للإنتهاء من الحلقات العشرين الأولي، لتصبح جاهزة للعرض علي إحدي القنوات المشفرة أو إحدي المنصات الرقمية.ويجسد الصريطي شخصية صابر الغرياني، بالمشاركة مع الفنانة أنوشكا، التي تجسد دور شقيقته، فضلاً عن الفنانتين يسرا اللوزي وجيهان خليل، اللتين تجسدان دور ابنتيه في المسلسل.والمسلسل ينتمي إلي الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلي 60 حلقة، ويناقش في أحداثه قضية الاختيار من جانب اجتماعي رومانسي، ومدي قدرة كل شخص علي الاختيار في الحياة.'اطّمني' من تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري.