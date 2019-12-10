بمشهد من السندريلا.. محمد رمضان ينعى المخرج سمير سيف

نعى الفنان محمد رمضان المخرج الراحل سمير سيف الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين، إثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
زكي من مسلسل السندريلا، وعلق قائلًا: "المخرج العظيم د. سمير سيف الله يرحمه ويحسن إليه من حسن حظي اني اشتغلت معاه مسلسل السندريلا ٢٠٠٦ قصة حياة الراحلة".
نشر رمضان مشهدا له أمام الفنانة منى
جدير بالذكر أن مسلسل "السندريلا" للمخرج الراحل سمير سيف، يتناول قصة حياة سعاد حسني، من بطولة منى زكي، غادة رجب، مدحت صالح، مها ابو عوف، لطفي لبيب، شيرين عادل ، عفاف حمدي، محمد رمضان، طارق لطفي، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، عاطف بشاي.
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