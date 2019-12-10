كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتفليكس Netflix تعلن عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع حضور أكثر من 3,500 من العشاق المتحمسين لعودة “البروفيسور”، أعلنت Netflix مفاجأة سارة خلال مشاركتها في مهرجان كوميك كون البرازيل، حيث أعلنت موعد عودة البروفيسور وعصابته في الجزء الرابع من مسلسل "لاكاسا دي بابيل".

حيث كشفت شخصيات المسلسل المحبوبة، ألبا فلوريس (نيروبي)، إستير آيسبو (ستوكهولم)، بيدرو ألونسو (برلين)، داركو بيريك (هلسنكي) ورودريغو دي لا سيرنا (باليرمو) عن الموعد المنتظر لعودة المسلسل والذي سيكون في ٣ من أبريل لعام 2020، كما تم استعراض ومشاركة العديد من اللقطات والمشاهد المثيرة التي لم تعرض من قبل.

وسيعرض الجزء الرابع من مسلسل البروفيسور لأول مرة على مستوى العالم يوم الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٠ حصريا على نتفليكس.

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عن مسلسل البروفيسور

رجل غامض يحمل لقب البروفيسور، يخطط لأكبر عملية يمكن تخيلها على الإطلاق! وهي محاولة الاستيلاء على دار سك العملة الإسبانية وطباعة ما يقارب 2.4 مليار يورو.

ومن أجل تنفيذ هذه الخطة الطموحة، يقوم البروفيسور بتجنيد عصابة من ثمانية أشخاص يحملون أسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، يملكون قدرات متميزة وليس لديهم ما يخسرونه. سيواجه اللصوص العديد من الصعوبات خلال التزامهم بالخطة الموضوعة مسبقًا، ويواجهون رهائن غير متعاونين، وفي ظل العنف والعزلة التي يعيشونها، يتمكنون في النهاية من تحقيق هدفهم والهروب بالمال، لكن سعادتهم لن تكتمل عند القبض على أحد من أفراد العصابة الأمر الذي سيجعلهم مضطرين إلى جمع شملهم مرة أخرى لتنفيذ خطة أكثر طموحًا، هذه المرة مع بنك إسبانيا كهدف أخر لهم.

حول Netflix

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تُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 158 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.