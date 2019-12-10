تراند اليوم : بعد وفاته .. سمير سيف مطلوب علي جوجل

يتصدر اسم المخرج الراحل سمير سيف مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من رحيله أمس الاثنين إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المنتظر أن تشيع اليوم الثلاثاء جنازة المخرج الراحل سمير سيف من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

كما تحدد عزاء المخرج سمير سيف غدا الأربعاء، بـ كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

Advertisements

يأتي ذلك بعد أن غيب الموت أمس الاثنين المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة.

المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي” أوغسطينوس بن دموعها”، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.