تركي آل الشيخ بصحة جيدة

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على صفحته في فيسبوك، أنه تلقى اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي أراد الاطمئنان إلى صحته.

وكتب آل الشيخ: "تلقيت اتصالًا غاليًا من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطمّنته أنا بخير والمهم أنه كمان يكون بخير".

هيئة الترفيه تركي آل الشيخ

كما وجه آل الشيخ رسالة إلى مجلس إدارة الأهلي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيها:

"أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وإخواني في مجلس الإدارة، وأحبابي جمهور النادي الأهلي، ولكل محبيني ولكل من سأل ... أنا الحمدلله بخير وسأعود قريبًا للوطن إن شاء الله ... لا أراكم الله مكروهًا في غالي "..

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المستشار تركي آل الشيخ

وكان تركي آل الشيخ قد غادر السعودية لتلقي العلاج، حيث غرد حينها: إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم، وإنّ كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن أعرفوا أنّ هدفي سعادتكم“.

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وذكر بعض وسائل الإعلام العربية، أنّ المستشار سيجري فحوصًا طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة، ولكن حتى الأن لم يصدر أيّ تأكيد أو نفي لهذه الأخبار.