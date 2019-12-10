الرياض تستضيف أكبر مهرجان للموسيقى الإلكترونية في الشرق الأوسط

أعلن موسم الرياض عن إقامة أكبر مهرجان للموسيقى الإلكترونية في الشرق الأوسط، مهرجان "مدل بيست" في الرياض، لمدة 3 أيام في الفترة ما بين 19 و21 من شهر ديسمبر 2019 الجاري.

ومن المتوقع أن يجذب المهرجان الذي يجمع بين الفن والثقافة، نحو 200 ألف زائر، فيما يشارك فيه أكثر من 70 دي جي، في خمسة مسارح ضخمة.

ويتضمن المهرجان عروضًا موسيقيّة يقدمها أشهر نجوم العالم، أمثال ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي والعديد من الموسيقيين العرب والعالميين، إضافة إلى فقرات استعراضيّة وألعاب النارية وغيرها.

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مدل بيست

وفي هذا السياق، وبحسب وسائل إعلام عربية، أوضح الدي جي أحمد العماري، عضو فريق المهرجان، أنّ مدل بيست سيكون عبارة عن منصة تضم العديد من المشاريع، بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وبدورها الدي جي السعودية كوزميكات، أعلنت أيضًا عن مشاركتها في المهرجان، معبرة عن تشوقها له بخاصة وأنها تمثل السيدات في هذه الفعالية.

يشار إلى أنّ مدل بيست سيشكل ختام فعاليات موسم الرياض التي انطلقت في منتصف شهر أكتوبر الماضي في العاصمة السعودية، في حين أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تمديد بعض الفعاليات حتى 18 يناير، وهي: “ونتر وندرلاند”، و”المربع”، و”السفاري”، و”الثمامة”، فيما تبقى منطقة البوليفارد فاتحة أبوابها للزوار حتى شهر مارس 2020.