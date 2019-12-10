كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - حل أبناء المطرب الشعبي الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” ضيوفا مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” مساء أمس الإثنين في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة ” الحدث ” وذلك بعد أيام من وفاة والدهم .
وخلال الحلقة دخل أحد أبناء الفنان الراحل في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض مقطع فيديو من زيارة الفنان ” أحمد عدوية ” لوالدهم خلال تواجده في المستشفى قبل وفاته .
وظهر شعبان عبد الرحيم في مقطع الفيديو وهو مستلقيا على السرير ويحاول الغناء مع الفنان أحمد عدوية الذي كان يغني للفنان الراحل أغنية ” شبابيك ” .
وتحدث عصام شعبان عبد الرحيم عن علاقتهم بوالدهم متأثرا فقال : ” أبويا مكانش مجرد أب .. كان أب وصاحب ونجم .. وكان معيشنا معاه في كل حاجة .. علمنا نبقى محترمين ومنزعلش حد ” .
وأضاف إنه بعد وفاة والدتهم عرض على والده الزواج مرة أخرى ليرد عليه شعبان عبد الرحيم قائلا : ” أنا مقدرش أخون أمك وهي ميتة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بكاء نجل شعبان عبد الرحيم على الهواء : ” كان أب وصاحب ونجم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.