دولة عربية تكشف عن وجود إصابات بأنفلونزا الخنازير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - كشفت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها عن تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس ” H1N1 ” والمعروف بإسم أنفلونزا الخنازير .
وقالت ” هديل السائح ” مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة أن فيروس أنفلونزا الخنازير من أشكال الأنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة الأردنية .
وأشارت إلى أن في الفترة الماضية تعاملت وزارة الصحة مع 49 حالة تلقت العلاج اللازم وتماثلت 41 حالة للشفاء وغادرت المستشفيات .. ولم يتبقى سوى 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة وتتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر .
وأضافت أن علاج المصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير لا يتطلب عزلهم في المستشفيات .. حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم المستشفيات عند استجابتهم .
وعن حالة الوفاة المسجلة في مستشفى الكرك العسكري يوم الإثنين الماضي علقت هديل السائح على ذلك بأن المتوفى كان مصابا بأنفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن روماتيزم مزمن مما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته .
ودعت وزارة الصحة الأردنية المواطنين إلى إتباع الطرق الوقائية للحماية من الأنفلونزا .
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