زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم «نمبر وان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، الجدل مؤخرا بعد أن ظهرت ترقص إلى جانب سيارتها الفارهة، وتداولت العديد من المواقع هذا الفيديو معلقة أن سعر السيارة يبلغ ميلون جنيه، وهو ما نفته مؤكدة أن سيارتها ثمنها 2 مليون و600 ألف.

البعض انتقد زوجة الفيشاوي، واتهموها بتعمد استعراض ممتلاكاتها أمام الجميع، وهو ما نفته بشدة، وشددت على أنها لا تقصد أن تستعرض ممتلكاتها أو تستفز متابعيها.

حيث ردت على أحد منتقديها بقولها: “زعلانه جدا جدا لاني ضد فكره الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادي لحد ما الحكايه بتبقي مرض..زي ما بيحصل مع فنانين كنير الايام دي.. اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك نمبر زفت وان”.

وأضافت: “حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان اسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخللي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا”، وهو ما اعتبره البعض هجوم على الفنان محمد رمضان.

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وكانت زوجة أحمد الفيشاوي قد ردت على الأخبار التي تناولت ثمن سيارتها، بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قالت فيه: “إنتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضين، وأنا قررت ابقي زيكوا، عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي ثمنها 2 مليون و600 ألف، ودي عربية واحدة من التلاتة اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل”.

وأضافت: “إنتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئة.. عربيتي E CALSS COUPE، مش cla ولا اللي قولتوه ده، يا رخمين يا جهلة، لازم يعني أعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف، كل إنسان عنده نعمة متاخد منه حاجات قصادها كتير، وأنا أتحدى صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزه حاجة غير الصحة وراحة البال والنوم من غير هم أو خوف إني هصحي بكره ولا خلاص”.

واختمت حديثها: “وده إحساس مريع وهلع، وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين، الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمة كبيرة أوعوا تنسوها، حسوا بنعمة الصحة ومش لازم أسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقة بصلة، يا رخمين”.