حفل ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

وسط أجواء من السعادة، اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بمكتبة الإسكندرية، حيث قدم حفل الختام الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد السعدني، وبحضور د. أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، و د. علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان .

الفنانة سميرة محسن، رئيس لجنة التحكيم، قدمت جائزة أفضل عرض مسرحي، و التي حصل عليها العرض المسرحى “الوحوش الزجاجية” للمخرج يوسف الأسدي وفريق المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بينما قام باقي أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز الأخرى خلال حفل الختام.

وحصل “الوحوش الزجاجية” أيضا على جائزتي تمثيل الأولى هى جائزة أفضل ممثلة دور أول لريم المصري، وقدمها الفنان السورى جمال سليمان، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان وحصلت عليها شريهان الشاذلي، وقدمها الفنان إياد نصار، كما حاز على واحدة من جوائز السينوغرافيا، التى قدمها مهندس الديكور د.أحمد عبد العزيز، وهى جائزة أفضل ديكور لمروان السيد، كما حصل مصطفى منصور على جائزة أفضل تأليف موسيقي عن العرض نفسه، وقدمتها الفنانة لقاء الخميسى.

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كما قدمت الخميسى جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحى “هناء” للمخرج ضياء حجازي من المغرب، وقدم المخرج محمد سامي جائزة أفضل ممثل دور أول، التى حصل عليها جوزيف عقيقي من لبنان عن عرض “الديكتاتور”، وقدم كذلك جائزة أفضل تصميم رقصات التى حصل عليها عرض “جبر الخواطر” للمخرج محمد الكلزة لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وحصل عرض “موشكا” من سلطنة عمان على جائزة أفضل إضاءة، وحصلت على أفضل أزياء حصة العباد عن عرض “الخروج إلى الحياة” من الكويت، وحصل على جائزة أفضل إعداد موسيقي عرض”جبر الخواطر”، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى حسن السيد عن عرض “أصحاب السعادة” لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وقدمت د.عزة القصابي جوائز النصوص، وحصلت على جائزة أفضل نص معد دلال فياض عن عرض “بر” من الأردن، بينما حصل على جائزة أفضل نص مؤلف محمد الكلزة عن عرض “جبر الخواطر”، وقدم د.فهد السليم جائزة أفضل إخراج، التى حصلت عليها أيضا دلال فياض عن عرض “بر” من الأردن.