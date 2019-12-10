واتساب سيتوقف على ملايين الهواتف الذكية في هذا الموعد

متابعة بتجــــــــــرد: كل يوم تزيد معدلات اعتمادنا على استخدام تطبيقات مثل واتساب من أجل التواصل مع الآخرين، ومن هنا تكمن أهمية هذه التطبيقات في حياتنا اليومية. لكن تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، كل عام يعلن عن قائمة هواتف يتم تعطيل العمل عليها، لأسباب أمنية تتعلّق بتوقف تحديث أنظمة تلك الهواتف ومن ثم توقف دعمها.

وقبل فترة قصيرة، أعلن واتساب أن تطبيق المراسلة سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Windows هذا الشهر.

موضحاً أنه ما زال يعمل على بعض الإصدارات من هذه الأجهزة، لكن سيتوقف عن العمل اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري.

وقال واتساب في بيان: “لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows على الهواتف بعد يوم 31 ديسمبر الجاري، لذلك قد لا يكون تطبيق واتساب متاحاً في متجر مايكروسوفت”.

أضاف واتساب أن الأمر لن يتوقف عند هواتف نظام ويندوز فقط، وإنما يطول أجهزة تعمل على نظامي أندرويد المملوك لشركة غوغل، وآي أو إس الخاص بشركة آبل. وأكد أنه اعتباراً من الأول من فبراير المقبل 2020، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات Android 2.3.7 أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية لتطبيق واتساب.

والمصير ذاته سيطول أيضاً مستخدمي أجهزة iPhone التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم منه، إذ لن يكون بمقدورهم استخدام واتساب في فبراير المقبل.

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ماذا تفعل إذا كنت أحد الذين سيتم حرمانهم من واتساب؟

إذا كنت من هؤلاء الذين سيتعرّضون لفقدان تطبيق واتساب على هواتفهم، فربما لديك مُحادثات مهمّة تود الاحتفاظ بها. حسناً، ما زال هناك فرصة لتقوم بالحفاظ على تاريخك على واتساب قبل أن يصبح الوصول إليه مستحيلاً!

كل ما تحتاجه الآن، قم بفتح الدردشة التي ترغب في تصديرها خارج هاتفك، ثم انقر فوق “معلومات المجموعة”. بعد ذلك يمكنك التمرير لأسفل الشاشة، والنقر فوق “تصدير الدردشة”.

يمنحك هذا الخيار المثالي إمكانية تنزيل الدردشة، مع أو بدون وسائط (صور وفيديوهات استقبلتها أو أرسلتها عبر واتساب).

يذكر أن شركة مايكروسوفت قررت في وقتٍ سابق، وقفَ دعم نظامها “ويندوز” على الهواتف الذكية، لصعوبة المنافسة مع أنظمة آبل وغوغل.