طرد لاعب كرة قدم من فريق أوروبي لأنه تسبب في حمل ابنة الرئيس

متابعة بتجــــــــــرد: طرد فريق كرة قدم في دوري الدرجة الثانية بسلوفينيا لاعباً نيجيرياً من صفوفه لتسببه في حمل ابنة رئيس النادي.

فبحسب وسائل الإعلام، تم توقيف اللاعب عن متابعة نشاطاته ضمن الفريق بسبب “سوء سلوك جسيم وعدم انضباط”، اذ اعترف انه أقام علاقة مع ابنة رئيس النادي نتج عنها حمل الشابة الذي أعلن مسؤوليته الكاملة عنه.

وقال اللاعب النيجيري، إنه يفكر في اتخاذ إجراء قانوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مزاعم الفريق السلوفيني بأنه تجاوز الحدود المحددة للاعبين في النادي.