متابعة بتجـــــــــــرد: عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فاجأ النجم اللبناني يوسف الخال متابعيه بتغريدةٍ أعلن فيها عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. وكتب الخال في تغريدته: “أنا برشّح حالي لرئاسة الحكومة ولو كنت ماروني بالعرف تبعكن.. بس مشّونا”. وانهالت التعليقات على تغريدة الخال، إذ اعتبر بعض المغردين أنّ “لبنان رح يصير بألف خير” معه. تجدر الإشارة إلى أن يوسف الخال أعرب ومنذ انطلاق “ثورة تشرين” عن دعمه الكامل للشعب في مطلبه بالحصول على حقوقه المعيشية والخروج من عباءة الطائفية المسيطرة منذ سنوات على الحكم في لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال يُفاجئ متابعيه: “برشّح حالي لرئاسة الحكومة بس…” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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