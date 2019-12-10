عاصي الحلاني ونجاح لافت لكليب أغنية “الوطن” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب أغنية “الوطن” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه كإهداء إلى الشعوب العربية في العالم.

العمل نال إعجابًا كبيرًا، لأن الوطن فيه هو كل الوطن العربي، وقد أدّى عاصي الحلاني اللحن الذي صاغه بنفسه بقدرات فاقت الوصف، والكلمات بإحساس يوحي بوطنيته وعشقه للوطن كما رسمه شعرًا الراحل عمر الفرّا. ليأتي التوزيع الموسيقي مع طوني سابا مكملًا لهذا العمل الفني، الوطني بإمتياز.

الجدير ذكره أن الكليب أطلقته “روتانا” تحت لواء الشركة وعبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

على صعيد آخر، يختتم عاصي الحلاني عام 2019 بثلاث حفلات غنائية يحييها بين ألمانيا، تركيا ومصر.

وفي التفاصيل، يحتفل عاصي بعيد الميلاد المجيد في ألمانيا وتحديدًا في مدينة كولونيا مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر، ويسافر بعدها إلى تركيا حيث يلتقي الجمهور في مدينة أماسيا في 27 الشهر عينه، أمّا ليلة رأس السنة فيحييها في حفل غنائي كبير بأحد الفنادق الكبيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

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وينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق في سنة ٢٠٢٠.

لمشاهدة كليب أغنية “الوطن”: