نيللى كريم تكشف حقيقة مرضها: كنت مهددة بالشلل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن خطورة العملية التي أجرتها مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة ورم من وجهها، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري.

وقالت نيللي كريم: "الحمد لله تحسنت حالتي الصحية، كانت الأزمة بدأت مع ظهور ورم في الجانب الأيمن من الوجه. خطورة الورم كانت تكمن في ضغطه على عصب الوجه، وكنت أواجه احتمالين، إما الشفاء أو الشلل".

وأضافت: "كنت خائفة للغاية، فإحساس أننى كنت مهددة بالشلل فهذا أمر مرعب، لكن الحمد لله أجريت الجراحة وطلب مني الطبيب المعالج بعد العملية مباشرة أن أبتسم، كى يطمئن على نجاح العملية".

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يذكر أن آخر أعمال نيللى كريم على شاشة السينما كان "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

يشار إلى أن نيللي كريم بدأت التحضير لمسلسل جديد بعنوان "النصابين" يشاركها البطولة آسر ياسين والعمل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج أحمد مدحت.



