الممثلة الهندية ديشا باتاني: أشعر بغيرة عمياء على تايجر شروف

مع اقتراب عام 2019 من نهايته تحتفل نجمة بوليوود ديشا باتاني بعامها الثاني مع الممثل تايجر شروف منذ ارتباطهما عاطفيا حيث جمعهما أول موعد قبل أعياد الكريسماس بأسبوع.

في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" تحدثت ديشا عن علاقتها بتايجر قائلة: "هو صديقي المقرب قبل كل شيء، وعلاقتنا تشبه ما قدمناه في فيلم "باجي تو"، تايجر مستعد أن يقدم علي أي شيء من أجلي وأنا ألجأ إليه قبل أي شخص آخر في أوقات الفرح والحزن أيضا".



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أما عن إصابتها بـ"مرض الغيرة" كما صرح تايجر مسبقا مازحا أمام الكاميرا فعلقت الفنانة صاحبة الـ27 عاما قائلة: "نعم ينتابني شعور بالغيرة العمياء على تايجر في بعض الأوقات رغم أنني فنانة وأدرك تماما حق الجمهور علينا، ولكن هذا لا يمنع أنني أشعر بالغيرة من كثرة المعجبات، ولكنني دوما أتحكم في ردود أفعالي، بل أحاول تدريب نفسي على محاربة هذا الشعور".

وعن سر عدم مشاركتها في الجزء الثالث من "باجي" واختيار شرادها كابور بدلا منها أوضحت ديشا: "كل جزء من أجزاء باجي يعتبر قصة مختلفة ودورا منفصلا، وبالتالى ليس بالضرورة أن أشارك في جميع الأجزاء، وهذا ما يحدث عادة مع العنصر النسائي للأفلام ذات الأجزاء المتعددة مثل استبدال النجمة بريتي زينتا ببريانكا تشوبرا في كريش، واستبدال بيريانكا بكارينا كابور في دون وغيرهما من النجمات، كما أن الدور في "باجي 2" كان يلائمني لأنه يميل إلى الرومانسية، لذلك تمت الاستعانه بي بدلا من شرادها، أما الجزء الثالث فأعتقد أنه يناسبها أكثر".

وبدأت ديشا باتاني مشوارها الفني عام 2015 من خلال سينما التاميل "جنوب الهند"، وكانت بدايتها في بوليوود عام 2016 مع فيلم "باجي"، حيث قدمت دورا ثانيا في الفيلم، ثم قدمت مع النجم العالمي جاكي شان عام 2017 فيلم "كونغ فو يوجا" وآخر أفلامها لبوليوود كان "بهارات" مع نجم بوليوود سلمان خان.



