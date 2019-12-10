إليانا مرجيه تطلق أولى أغانيها الجديدة الفردية "قولولي ليه"

طرحت المطربة إليان مرجيه المعروفة باسم إليانا، أغنية جديدة تحمل اسم "قولولي ليه"، والتى تخوض خلالها رحلتها الموسيقية الأولى، حيث يمثل هذا الإصدار بداية لجيل جديد من الموسيقى للجماهير العربية في جميع أنحاء العا
بدأ شغف إليانا بالموسيقى في سن السابعة، حيث أمضت طفولتها محاطة بالفنانين والحياة الثقافية النابضة.
وتقول إليانا: "جدي كان له تأثير كبير لحبي للموسيقى، حيث كان شاعراً معروفاً في منطقة الشرق الأوسط. وكنت أعلم دائمًا منذ صغري أنني أريد أن أصبح موسيقية أو عازفة."
وحظيت أغنية إليانا الأولى "قولولي ليه" منذ اطلاقها على نحو ثلاثة آلاف مستمع في خلال ثمانية ساعات عبر تطبيق أنغامي.
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