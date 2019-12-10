العروض المصرية تحصد نصيب الأسد في جوائز الإسكندرية للمسرح العربي

اختتمت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة، التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري، وتحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

وقام بتقديم حفل الختام الفنانان فتحي عبدالوهاب وأحمد السعدني، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان.

وقدمت الدكتورة سميرة محسن رئيس لجنة التحكيم، جائزة أفضل عرض مسرحي، والتي حصل عليها العرض المسرحى "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى وفريق المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بينما قام باقي أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز الأخرى خلال حفل الختام، وحصل "الوحوش الزجاجية" أيضا على جائزة أفضل ممثلة دور أول لريم المصري وقدمها الفنان السورى جمال سليمان، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان وحصلت عليها شريهان الشاذلى وقدمها الفنان إياد نصار، كما حاز على واحدة من جوائز السينوغرافيا التى قدمها مهندس الديكور د.أحمد عبد العزيز، وهى جائزة أفضل ديكور لمروان السيد، كما حصل مصطفى منصور على جائزة أفضل تأليف موسيقى عن العرض نفسه وقدمتها الفنانة لقاء الخميسى.

كما قدمت لقاء الخميسى جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي "هناء" للمخرج ضياء حجازى من المغرب، وقدم المخرج محمد سامي جائزة أفضل ممثل دور أول التي حصل عليها جوزيف عقيقى من لبنان عن عرض "الديكتاتور"، وقدم كذلك جائزة أفضل تصميم رقصات التى حصل عليها عرض "جبر الخواطر" للمخرج محمد الكلزة لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وحصل على جائزة أفضل إضاءة عرض "موشكا" من سلطنة عمان، وحصلت على أفضل أزياء حصة العباد عن عرض "الخروج إلى الحياة" من الكويت، وحصل على جائزة أفضل إعداد موسيقى عرض"جبر الخواطر"،

وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى حسن السيد عن عرض "أصحاب السعادة" لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس.

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وقدمت الدكتورة عزة القصابى جوائز النصوص، وحصلت على جائزة أفضل نص معد دلال فياض عن عرض "بر" من الأردن، بينما حصل على جائزة أفضل نص مؤلف محمد الكلزة عن عرض "جبر الخواطر".

وقدم الدكتور فهد السليم جائزة أفضل إخراج والتى حصلت عليها أيضا دلال فياض عن عرض "بر" من الأردن.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

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