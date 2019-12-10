شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ميرفت أمين ووحيد حامد ومحمود حميدة وليلى علوى وأشرف زكى جنازة سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر
ووصل الآن لجنازة المخرج سمير سيف كل من الفنانين ميرفت أمين ومحمود حميدة وليلى علوى ودلال عبد العزيزوعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرجان يسرى نصر الله وأمير رمسيس ويسري نصر الله، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون.
كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.
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