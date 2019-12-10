شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ميرفت أمين ووحيد حامد ومحمود حميدة وليلى علوى وأشرف زكى جنازة سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الآن على كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة، عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة فى تشييع جثمان المخرج سمير سيف، والذى رحل عن دنيانا مساء أمس الاثنين.

ووصل الآن لجنازة المخرج سمير سيف كل من الفنانين ميرفت أمين ومحمود حميدة وليلى علوى ودلال عبد العزيزوعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرجان يسرى نصر الله وأمير رمسيس ويسري نصر الله، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون.

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يذكر أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.