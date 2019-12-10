شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. 5 بوسترات من فيلم "بنات ثانوى" لجميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج كريم السبكى، عن 5 بوسترات من فيلم "بنات ثانوى"، والذى ستقوم ببطولة جميلة عوض ومجموعة من الفنانين، حيث ظهرت كافة البوسترات على طريقة "كارنيه المدرسة"، حيث تجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.



جميلة عوض

"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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بوستر بنات ثانوي

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية.



مايان السيد



مي الغيطى

ويعرض الفيلم ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فلبحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق .