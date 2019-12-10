شكرا لقرائتكم خبر عن روح الشباب موجودة.. محمود رضا يرقص رقصته الشهيرة فى فيلم "غرام فى الكرنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل الفنان محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات .

ورغم تقدمه في العمر، إلا أن أحد الفيديوهات انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه الراقص محمود رضا، وهو يرقص مع فرقته على خشبة أحد المسارح.

وقد ظهر عليه خفة الحركة والقدرة على الرقص بسهولة رغم تقدمه في العمر، فمحمود رضا من مواليد نوفمبر 1930، حيث يبلغ من العمر 89 عاما، فيما أكد الكثيرون أن الفيديو لاحدى حفلات فرقة رضا القديمة، وأن هذا المقطع جزء من الحفل.

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الرقصة التى أدتها الفرقة وشارك بها محمود رضا، هى الرقصة الأخيرة من فيلم "غرام في الكرنك"، والذى قدمه محمود رضا، مع زوجة شقيقه فريدة فهمى، والذى تم انتاجه عام 1967.