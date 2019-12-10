شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلاد والده الـ103.. ويؤكد: أنت أسطورة حية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ الثالث بعد المائة اليوم .

ونشر مايكل دوجلاس، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :"عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب".



مايكل دوجلاس

كما أحتفلت النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز بعيد ميلاد، والد زوجها، بصورة قديمة تجمعها معه، قائلة :" هذا الرجل الجالس على ركبتى، عيد ميلاده الـ 103 كل عام وأنت بخير أبي .. أحبك من كل قلبي".

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وكتب كيرك دوجلاس عشر روايات ومذكرات. حاليا، وهو في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.