عزيزة جلال 34 عاما ما بين مسرح الزمالك بالقاهرة و"مرايا" بالسعودية

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يذكر أن عزيزة جلال حققت نجاحها الأول في الإمارات ما قدمها بقوة لتغني في مصر من خلال شركة " صوت الحب" وكانت أول أغنية قدمتها هي أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوي، وحققت الأغنية ضجة كبيرة في مصر،ثم تبناها فنيا الملحن محمد الموجي والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدموها بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني . "
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