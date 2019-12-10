شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزة جلال 34 عاما ما بين مسرح الزمالك بالقاهرة و"مرايا" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، في أواخر ديسمبر الجاري، المطربة المغربية عزيزة جلال ، في أول حفل لها، منذ توقفها عن الغناء قبل 34 عاما، وحسب صحيفة عكاظ ستعود الفنانة عزيزة جلال إلى الفن، من خلال مسرح "مرايا"، في السادس والعشرين من ديسمبر الجارى.

يذكر أن عزيزة جلال حققت نجاحها الأول في الإمارات ما قدمها بقوة لتغني في مصر من خلال شركة " صوت الحب" وكانت أول أغنية قدمتها هي أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوي، وحققت الأغنية ضجة كبيرة في مصر،ثم تبناها فنيا الملحن محمد الموجي والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدموها بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني . "