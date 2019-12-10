شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل ومحمد التاجى أول الحضور جنازة المخرج سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الفنانان محمود قابيل ومحمد التاجى إلى كنيسة العذراء مريم، للمشاركة فى تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 72 عاما.

يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

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كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.