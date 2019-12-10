تراند اليوم : اتفرج بالفيديو +21 .. سما المصري تتحرش بشاب :اجي فوق ياواد يا وحش

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سما من خلاله وهي غارقة في المطر، كما علقت عليه قائلة:

“مطر لذييييذ.. شكرا أحلي أحمد وأحلي إسلام إنكم كنتوا معايا في المغامرة الجامدة دي في وسط المطر”.

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وظهرت “سما” في الفيديو وهي تلتقط “السيلفي” مع المارّة، حيث طلب أحدهم بالتقاط صورة معها، قائلًا: “والنبي أتصور معاكي”، لتصرخ سما ضاحكة: “صورة إيه دلوقتي”.

وعلقت على الفيديو كاتبة: “وإذ فجأة ألاقي نفسي بعد ماعايم في بحر الغدر، أعوم في بحر مدينة نصر، ومن روائع المصريين إنهم برضو عايزين يتصوروا معايا في المطر”.

يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب “حب الحمام”، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.