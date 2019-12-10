تراند اليوم : صباح الخير من كواليس ختم النسر لأحمد صلاح حسني – صورة

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صوة جديدة من كواليس مسلسل “ختم النسر”

وظهر أحمد صلاح حسنى من داخل كرفان تصوير المسلسل.

وعلق أحمد صلاح حسنى “صباح الخير .. ختم النسر ”

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى أحمد صلاح حسنى وجاءت أبرز التعليقات :

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بالتوفيق يا فنان , متالق دائما , امتى المسلسل

مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل “حكايتى” ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

والجدير بالذكر ان مسلسل “ختم النسر” أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية.