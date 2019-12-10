تراند اليوم : شاهد .. البوستر الرسمي لفيلم ” لص بغداد” وهذا موعد عرضه – صورة

بعد الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل وبدء مراحل المونتاج والميكساج، طرحت شركة “سينرجي” المنتجة لفييلم “لص بغداد” البوستر الدعائي الرسمي للفيلم تمهيا لطرحه بدور العرض قريبا.

نشر الحساب الرسمي لشركة “سينرجي” للإنتاج الفني على Instagram صورة الملصق الدعائي لأحدث أعمال الفنان محمد إمام “لص بغداد”، وعلقت عليه كاتبة: “البوستر الرسمي لفيلم #لص_بغداد كونوا على الموعد .. فالمغامرة ستبدأ في يناير .. لا تدعها تفوتك #لص_بغداد في يناير ٢٠٢٠.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن محمد إمام عرض له في شهر رمضان مسلسل “هوجان” يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة “سينرجي” لتامر مرسي.