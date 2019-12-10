شاهد.. وصلة رقص لـ ميس حمدان مع ابنة مي سليم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - نشرت الفنانة الاردنية ميس حمدان مقطع فيديو ظهرت فيه مع “لي لي” ابنة شقيقتها مي سليم، وبعض من صديقاتها، وهي تعلمهن الرقص على أغنية “كله إلا حبيبي” لعمرو دياب. وعلقت ميس سليم كاتبة على الفيديو: “لىً لىً بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننوا”. تابعت: “مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك …ربنا يحميلكو ولادكم”. يذكر ان آخر أعمال ميس حمدان مسلسل “نوف” الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل “أيام العسل” مع المخرج أحمد نور.

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