حقيقة زواج ” هند البلوشي ” للمرة الرابعة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية شائعة زواج الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” للمرة الرابعة وذلك بعد أن قامت بنشر صورة لها وهي ترتدي فستان زفاف .
لترد هند البلوشي بنفي هذ الأمر إنه مجرد شائعة ولكنها كانت السبب في إنتشارها كونها لم تنفيها بشكل مباشر .
فقالت هند في تصريحات تليفزيونية لها خلال استضافتها في برنامج ” ع السيف ” أن الصورة التي ظهرت بها بفستان الزفاف كانت من كواليس مسلسلها الجديد ” هي وبناتها ” .
وأن بعض التعليقات من صديقاتها على الصورة كانوا يقدمن لها التهنئة وهي من جعلت الكثيرين يصدقون خبر زواجها .
يذكر أن هند البلوشي كانت قد تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين .. وفي عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من الفنان مشاري العوضي وأنجبت إبنتهما الأولى ” عبير ” في يناير 2013 وفي نهاية العام نفسه أنجبت إبنهما ” جاسم ” .. ولكن في أغسطس لعام 2018 أعلن العوضي طلاقه من البلوشي .
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