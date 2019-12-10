شاهد .. أيتن عامر تستعيد الذكريات وتنشر صورة من طفولتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - نشرت الفنانة ” أيتن عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة قديمة لها استعادت من خلالها ذكريات طفولتها .
وأشارت أيتن عامر على إنها المرة الأولى التي ترى فيها هذه الصورة ولم تراها من قبل حيث كانت في محفظة والدها الراحل .
وكتبت في تعليقها على الصورة : ” شكلي متغيرش صح .. داليا أختي لسة بعتالي الصورة دي حالا و بتقولي إنها كانت في محفظة بابا الله يرحمه .. الفكرة إني أول مرة أشوف الصورة دي أصلا .. الله يرحمك يا بابا ويغفرلك ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة والذين أشاروا في تعليقاتهم إلى إنه لا يوجد فرق كبير بين شكلها في الطفولة والوقت الحالي وإنها مازالت تحتفظ بالكثير من الملامح وأشادوا أيضا بجمالها في مرحلة الطفولة .
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