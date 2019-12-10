إليسا : ” يا ويلكن من غضب ربنا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها أعربت من خلالها عن غضبها وإستيائها من الحادثة المؤلمة التي وقعت فجر اليوم في منطقة الميناء في طرابلس .

والتي أدت لوفاة أحد الأشخاص وشقيقته وجرح شخص ثالث وذلك بعد سقوط سقف منزلهم عليهم جراء الأمطار .

وكتبت إليسا في تغريدتها : ” كل يوم منقول شفنا كل المصايب منلاقي بعد في مآسي مخباية .. بنايات عم توقع عا أصحابا بهالبلد يللي الزعران فيه من متعهدين لمهملين لسياسيين قاعدين ومرتاحين بينما الناس عم تموت ببيوتها .. يا ويلكن من غضب ربنا يا بلا ضمير وبلا إنسانية ” .