رصاصة طائشة في منزل بنيامين نتنياهو وتصيب أحد حراسه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - كشفت وكالة ” معا ” الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية عن إصابة حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ على المنزل يوم امس الإثنين .

وأشارت إلى أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عاما أصيب بجروح طفيفة في يده وتم نقله إلى مستشفى ” هلال يافا ” في مدينة الخضيرة .

وقالت القناة ” 13 ” الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادث .. فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساته .