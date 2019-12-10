كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - قضت محكمة التمييز في الكويت حكما بإلزام شابا بدفع مبلغ 30 ألف دينار لإحدى الفتيات بعد احتياله عليها وأخذ المبلغ المذكور منها بعد أن وعدها كذِبا بالزواج .
وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لوسائل إعلام محلية في الكويت إلى أن الفتاة كانت قد تقدمت بشكوى ضد هذا الشاب الذي أوهمها بالزواج للحصول على مبلغ مالي لإفتتاح مشروعه الخاص الذي يؤهله للزواج منها .. وبمجرد حصوله على المبلغ هرب .
وأفادت ” حوراء الحبيب ” المحامية الخاصة بالفتاة المدعية أن موكلتها لجأت إلى القضاء للحصول على حقها بعد أن قامت بإقتراض مبلغ 30 ألف دينار من أحد المصارف لإعطائه للشاب الذي أوهمها بالزواج .
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة كويتية تلزم شابا بدفع 30 ألف دينار لفتاة بعد أن أوهمها بالزواج وهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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