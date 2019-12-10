كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:49 مساءً - كشفت شبكة ” سكاي نيوز عربية ” عن فقدان القوات المسلحة في تشيلي طائرة شحن تابعة لها يوم أمس الإثنين بهد إقلاعها من جنوب البلاد وكانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية .
وكانت الطائرة وهي من طراز ” هيركوليز سي 130 ” قد أقلعت في الساعة 4:55 مساءا بالتوقيت المحلي لمدينة ” بونتا أريناس ” .. وإنه فُقد الإتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساءا .
وقالت القوات المسلحة في تشيلي في بيانا لها إنه كان على متن الطائرة 38 شخصا منهم 17 من أفراد الطاقم و21 من الركاب .
وأن الطائرة كانت في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجيستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي .
وأعلن سلاح الجو حالة التأهب إثر فقدان الإتصال بالطائرة وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلي .
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء طائرة على متنها العشرات في تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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