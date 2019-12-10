محمد عساف يحقق رقماً قياسياً جديداً على “يوتيوب” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: رغم مرور سنة وثلاثة أشهر على طرحها، تواصل أغنية النجم الفلسطيني محمد عساف العراقية “مكانك خالي”، حصد ملايين المشاهدات عبر الإنترنت.

وحقق فيديو الأغنية أكثر من 120 مليون مشاهدة، منذ إطلاقه في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018 عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب”.

أغنية “مكانك خالي” هي من ألحان علي صابر وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وتعتبر من أنجح الأغاني التي صدرت في السنوات الأخيرة الماضية، فحافظت على مدار أشهر على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر طلباً واستماعاً في عدد كبير من البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في عام 2019 أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.

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على صعيد آخر، يحتفل محمد عساف بليلة رأس السنة في حفل غنائي كبير يحييه مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في قاعة المؤتمرات بالعاصمة التركية اسطنبول.

لمشاهدة فيديو أغنية “مكانك خالي”: