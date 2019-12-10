نجوم بوليوود يتألقون في حفل ستار سكرين

عدد من نجوم بوليوود في حفل ستار سكرين

شهد الحفل السنوي لجوائز ستار سكرين 2019 في الهند تألق العديد من نجوم ونجمات بوليوود على السجادة الحمراء.

وشملت قائمة المكرمين في الحفل الذين نالوا جوائز أفضل الأدوار ديبيكا بودكون وزوجها رانفيير سينج، كيارا أدفاني، نورا فتيحي، أنانيا بانداي، أيوش مان كورانا، كريتي سانون، بهومي بيدنيكار، وكارتيك أريان.





وحصلت النجمة عاليا بهات على جائزة أفضل ممثلة للعام عن دورها في "جالي بوي"، بينما حصد أيوش مان كورانا جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم أرتيكال 15، وحصدت تابسي بانو جائزة أفضل دور من خلال فيلم "بدلة" الذي شاركت الأسطورة أميتاب باتشان بطولته.

وشهد الحفل تنافسا خاصا بين النجمين رانفيير سينج وأيوش مان كورانا من خلال فيلم "أرتيكال 15" لكورانا الذي حصد جائزة أفصل فيلم، بناء على آراء النقاد، وفيلم "جالي بوي" لرانفير الذي حصد جائزة أفضل فيلم شعبي بآراء الجمهور.

Advertisements





ولم يتوقف التنافس بين الفيلمين عند النجمين، بل وصل إلى المخرجين أيضا، حيث حصدت زويا أختار جائزة أفضل مخرج باختيار الجمهور عن "جالي بوي"، بينما فاز أنوبهاف سينها بالجائزة نفسها في فئة اختيار النقاد عن "أرتيكال 15".





وحصدت أغنية بي خيالي من فيلم "كبير سينج" على أفضل أغنية حزينة للعام، بينما واصلت أغنية سلو موشن من فيلم سلمان خان بهارات للمطرب نكاش عزيز تفوقها على أغاني 2019 بحصولها على لقب أغنية العام.

و"ستار سكرين" هو حفل توزيع جوائز سنوي يقام في الهند لتكريم الأشخاص المميزين في صناعة السينما في بوليوود، وتمت إقامة فعالياته لأول مرة عام 2000.



