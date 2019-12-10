كارمن سليمان تفاجئ جمهورها بمسابقة من نوع خاص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكثر من سنة و نصف بعد إصدار اخر فيديو كليب لها، تفاجئ النجمة المصرية كارمن سليمان متتبعيها بمسابقة على منصات السوشيال ميديا، تدعو فيها المعجبين الى المشاركة للفوز بدعوة لحظور حفل خاص بمناسبة اطلاق مشروعها الموسيقي الجديد.

يلاحظ من خلال الصور المنشورة على منصات السوشيال ميديا، أن الفنانة كارمن تعود بحلة جديدة وأن مشروعها واعد.

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