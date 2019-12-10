منشور غامض أعلنت كارا ديليفين فيه انفصالها عن حبيبتها.. حذفته لاحقًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت عارضة الأزياء البريطانية "كارا ديليفين" انفصالها عن صديقتها الممثلة الأمريكية " آشلي بينسون" بعد 19 شهرًا من ارتباطهما.

وكتبت العارضة البالغة من العمر 27 عامًا على موقع "تويتر" صباح الثلاثاء: "انفصلت أنا وأشلي"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع ذلك، فإن التغريدة التي ظلت لمدة 20 دقيقة فقط تم حذفها لاحقًا، ومن المحتمل أن يكون الحساب الخاص بـ"كارا" قد تم اختراقه، حيث رافق المنشور تعليقًا: "هدايا 1,000 IPHONE 11 Pro وأكثر من ذلك بكثير لأنني أحبك كثيرًا".

وكان هناك رابط مدرج في المنشور الذي تم حذفه منذ ذلك الحين.

جاءت التغريدة في وقت مثير للاهتمام، حيث علقت كارا مؤخرًا على الصورة العارية المثيرة التي نشرتها آشلي يوم الخميس الماضي.

وأُعجبت العارضة البريطانية بالصورة وتفاعلت عليها، حيث ردت كارا مباشرة على الممثلة راشيل بروسانهان، التي علقت مع رمز تعبيري "مندهش"، قائلة :"أخبريني عن ذلك".

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لم يكن كل من كارا وراشيل الوحيدتان اللتان أعجبتا بالصورة، حيث حصلت الصورة بسرعة على أكثر من 37,000 إعجاب.

وفي صورة بالأبيض والأسود، ظهرت آشلي شبه عارية وتضع مجرد طماق على ظهرها، وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي أجزاء خاصة، إلا أنها كانت صورة جرئية جدًا.

في أكتوبر، أثنت كارا على الممثلة لأنها شعرت بأنها "الفتاة الأكثر حظًا في العالم" لأنها حصلت على جوائز 2019 Girl Up #GirlHero، حيث قالت: "من الجيد أن يكون هناك شخص في حياتي يدعمني كثيرًا ويحبني، أنا أسعد فتاة في العالم".

يرجع تاريخ مواعدة آشلي وكارا سويًا منذ مايو 2018، وظهرت رومانسيتهما بقوة منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن كارا وآشلي تواعدتا بعد عملهما معاً في فيلم "هير سمايل" Her Smell، ولكنهما أبقيتا علاقاتهما خاصة وسرية، إلى أن نشرت كارا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل آشلي.

وتردد أن عارضة الأزياء العالميّة كارا ديليفين تزوّجت من حبيبتها الممثلة آشلي بينسون، 29 عامًا، في مدينة لاس فيغاس خلال الأشهر الأولى من عامنا الحاليّ.