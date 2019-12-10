إلهام شاهين وسيد رجب يناقشان دور السينما في محاربة الإرهاب

يقام في السابعة مساء الأربعاء 11 ديسمبر على المسرح الصغير، أمسية بعنوان دور السينما والدراما في محاربة الإرهاب والتطرف، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتستضيف الأمسية الفنانة إلهام شاهين، والفنان سيد رجب، والناقد طارق الشناوي، ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

يتناول الحوار دور الدراما في التوعية ضد الإرهاب والتطرف، وأخطار الأفكار المغلوطة على الشباب والمجتمع إلى جانب سبل حماية الوجدان من الانحراف، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كأحد أساليب إعادة تشكيل الوعي.

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