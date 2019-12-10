الفنانة السورية سارة نخلة تكشف حقيقة طلاقها

نفت الفنانة سارة نخلة، ما تردد حول انفصالها بشكل رسمي من زوجها أحمد عبد لله محمود، موضحة أن كل ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح.

وقالت سارة نخلة :"مازال يماطل في طلاقي ولكني واثقة أنني سأحصل عليه قريبًا وعندما يحدث ذلك سأعلن للجميع".

وعلقت على صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عامين، قائلة: "كنت واثقة من انصاف القضاء المصري لي لأنني تعرضت للظلم وقد حصل على أموالي دون وجه حق".

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