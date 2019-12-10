نفت الفنانة سارة نخلة، ما تردد حول انفصالها بشكل رسمي من زوجها أحمد عبد لله محمود، موضحة أن كل ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح.
وقالت سارة نخلة :"مازال يماطل في طلاقي ولكني واثقة أنني سأحصل عليه قريبًا وعندما يحدث ذلك سأعلن للجميع".
وعلقت على صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عامين، قائلة: "كنت واثقة من انصاف القضاء المصري لي لأنني تعرضت للظلم وقد حصل على أموالي دون وجه حق".
قد يهمك ايضاً:
تدهور الحالة الصحية للفنانة سارة نخلة
سارة نخلة تُكذّب والدة طليقها بعد عرض منزلها الذى تقيم فيه للبيع لسداد ديونها
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة السورية سارة نخلة تكشف حقيقة طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.