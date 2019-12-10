الشيف سلطان الفيصل يستعد لتقديم برنامج "يلا خميس" للطبخ

يستعد الشيف سلطان الفيصل يستعد لتقديم برنامج تليفزيوني بعنوان "يلا خميس" للطبخ، يتناول فيه كل ما يخص المطبخ العربي من أكلات مبتكرة.

وقال الشيف سلطان الفيصل، إنه فكر في البرنامج بعد تلقيه مكالمات تليفونية عديدة تطالبه بتقديم برنامج للطبخ يمكن من خلاله، للأسرة العربية ان تتفنن في ابتكار اكلات جديدة وشيقة.

وأضاف، أن السرة بطبعها شغوفة بالأكل حتى ولو كان من النوعيات البسيطة التي لا تحتاج أية تكاليف كبيرة.

واوضح أن البرنامج سيهتم بالأسرة متوسطة الحال التي يمكن ان تتذوق نفس الاكل ولكن بطريقة اخرى تجذب المعدة وتكون في حالة اشتياق لتذوق تلك النوعيات.

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ونوه بان البرنامج سيتناول أيضا الاكلات الغربية التي تحرص عليها الأسرة العربية، وكذلك تحضير النوعيات المختلفة من السلطات والمقبلات.

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