دوللي شاهين تعود للسينما بعد غياب طويل

تعاقدت المطربة دوللى شاهين على بطولة فيلم سينمائى جديد، من إنتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمى ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القليلة القادمة.

وتجرى دوللى جلسات عمل مكثفة مع كلا من مخرج العمل ومنتجه لتحديد الملامح المبدئية للفيلم، ويشارك دوللي في بطولة الفيلم كلا من النجوم "ايهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان" ومن المقرر ان يتم طرحه خلال عام 2020.

على جانب آخر بدأ مخرج العمل أحمد فهمي عبد الظاهر فى معاينة أماكن التصوير الخاصة بالفيلم لتحديد موعدا نهائيا لبدأ التصوير.

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