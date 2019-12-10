وصلة رقص جريئة لفيفي عبده تغضب متابعيها

فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص جريئة، علي الرغم من وفاة شقيقتها منذ ما يقرب من أسبوعين فقط، الأمر الذي أغضب جمهورها بشدّة واصفينها بعدم احترام الموتى. وأظهر الفيديو الذي نشرته فيفي عبر "انستغرام" قيام فيفي بوصلة رقص جريئة مرتديةً فستانًا أسود عاري الصدر، وعلّقت الراقصة قائلةً: "أيوة بقي اسكوزمي أيام باك" بمعنى أنها قرّرت العودة للرقص ولجمهورها. وصبَّ عددٌ كبيرٌ من الجمهور غضبهم الشديد على تصرف فيفي الذي وصفوه بالمستفز، فقالت متابعة: "أختك لسه ميتة طب استني بعد الأربعين"، وأضافت أخرى: "بترقصي باللون الأسود والله فيكي الخير"، وعلّق آخر: "لحقتي تخرجي من الزعل".

كانت فيفي صدمت جمهورها بصورة لها عبر "إنستغرام"، وهي مرتدية فستانًا مكشوفًا وأحدثت ضجةً بالتعليق عليها قائلةً: "أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية ع الدنيا أتدلع"، أرفقتها بتعليق آخر وكتبت: "أسكوزمي بقي أنا شكلي كده اتحسدت"، وتراوحت التعليقات بين معجبين بطرافتها وحبها للحياة وبين من انتقدوها بطريقة لاذعة. وأعلنت فيفي عبده عن وفاة شقيقتها سعاد منذ أسبوعين إذ نعت عبر حسابها على "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشيّعت فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك في تشييع الجنازة، رجاء الجداوي، ونقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، كما أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمواساة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.

يُشار إلى أن الراقصة لم تحضر عزاء شقيقتها، وهو ما برّرته بأن السبب هو الحزن الشديد والتعب بعدما أمضت مع الراحلة مدة طويلة في المستشفيات، حيث كان سعاد تعاني من مرض السرطان.

ومؤخرًا؛ نشرت فيفي عبده صورة قديمة من أرشيفها تجمعها بالفنان السعودي محمد عبده، والتي ظهرت فيها ترقص إلى جانبه بينما كان يغني لها، وعلّقت عليها: "مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية ايوه بحبك وبحبكم أوي أوي". وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، إذْ عبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ عن صدمتهم واستيائهم، مُعتبرين أنّ الصورة التي ظهر فيها عبده لا تليق بفنان مثله وبتاريخه، وعلّق البعض بطريقة ساخرة "ماضي أسود لمحمد عبده".

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